Brooke Shieldsin dokumenttisarjassa karu paljastus – näyttelijän ensisuudelma oli 11-vuotiaana elokuvassa 29-vuotiaan vastanäyttelijän kanssa

Dokumentin yksi kantavista teemoista on se, kuinka hyvin nuoria tyttöjä on kautta aikain seksualisoitu sekä käytetty hyväksi Hollywoodissa. Shields itse kuvattiin alasti Playboy-lehteen 10-vuotiaana ja hän esitti lapsiprostituoitua Pretty Baby -elokuvassa 11-vuotiaana.

Dokumenttisarjan ohjaajan Lana Wilsonin mukaan Shields on "tyyppiesimerkki" sille, millaista on tulla kohdelluksi "kauniina asiana, jota miljoonat ihmiset tiedostamattaan esineellistävät".

– Tämä on hetki, jotka halusin näyttää sekä purkaa, sillä vaikka lapsena Brooke oli täysin tietoinen roolistaan ja tajusi, että näytteleminen oli teeskentelyä, ei voi olla ajattelematta, että tässä on oikeasti 11-vuotias tyttö, joka joutuu suutelemaan 29-vuotiasta miestä, Wilson kertoo asian käsittelystä dokumentissa.

Shieldsin äitiä, niin ikään näyttelijänä työskennellyttä Teri Shieldsia on kritisoitu laajalti vuosikausien ajan siitä, että antoi nuoren lapsensa näytellä Pretty Baby -elokuvassa sekä hyväksyi tämän Playboyn alastonkuvaukset. Brooke Shields puolestaan on kommentoinut muun muassa vuonna 2021 olleensa sitä mieltä, että Pretty Baby olisi "yksi kauneimmista elokuvista", joissa hän on koskaan ollut ja on aiemmin puolustanut äitiään.