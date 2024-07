Brittiyhtye jakoi somekuvan legendaariselta suomalaisgrilliltä – grilliyrittäjältä avokätinen tarjous

View this post on Instagram

Kuva on julkaistu Instagramin lisäksi Pet Shop Boysin Facebook-tilille. Facebookissa julkaisun alle oman kommenttinsa on jättänyt myös Grilli-Pori, joka pyysi yhtyettä pistäytymään grillillä uudestaan.

Pet Shop Boys on esiintynyt Suomessa useita kertoja. Yhtye perustettiin vuonna 1981, ja sen suurimpia hittejä ovat muun muassa West End Girls, Always on My Mind ja It’s a Sin.