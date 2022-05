Brittiveskari harmitteli Leijonien tuuria – "Ei ollut välttämättömästi 6–0"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– He ovat vahvempia, nopeampia ja taitavampia, kiteytti Leijonien paremmuuden.

– Heillä on aina hyvää maalivahtipeliä, hyvää puolustusta ja erinomainen taktiikka, Bowns kehui.

"Tiedämme, mistä on kyse"

Siinä missä Suomella on MM-turnauksessa viidestä ottelusta neljä voittoa, Isolla-Britannialla on viidestä taistosta täydet viisi tappiota. Norjaa vastaan tappio tuli vasta voittomaalikilpailun jälkeen, mutta muutoin häviöt ovat olleet lukemallisestikin suurempia kiekkomaita vastaan selviä. Bownsin mukaan joukkueen mieliala on kuitenkin yhä positiivinen.