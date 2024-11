Brittitiedustelu: Venäjä kärsinyt ennätykselliset tappiot marraskuussa

Päivätappiot ovat kasvaneet sitten lokakuun, jolloin kuukauden päivittäinen miehistötappio oli 1 354 sotilasta. Luvuissa on mukana kuolleet sekä haavoittuneet sotilaat.

Tämä on Venäjän tavoite Kurskissa

Venäjä on viime aikoina hyökännyt rajusti Kurskin alueella. Erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta arvioi, että Venäjän pyrkimyksenä on saada vallattua takaisin Ukrainan hallussaan pitämät alueet Kurskissa ennen talven tuloa.

Venäjä on saanut tuekseen sotilaita myös Pohjois-Koreasta. Yhdysvaltojen mukaan Venäjälle on saapunut noin 10 000 pohjoiskorealaista, joista ainakin osa on siirretty Kurskin rintamalle.