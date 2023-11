Britney Spearsin kirja käynnisti tarjouskilpailun tuotantoyhtiöiden välillä

Poptähti Britney Spears, 41, julkaisi muistelmateoksen Nainen minussa (The Woman In Me) 24. lokakuuta. Teosta on tähän mennessä myyty Yhdysvalloissa 1,1 miljoonaa kappaletta. Luku sisältää niin ennakkomyydyt teokset, painetut kirjat, e-kirjat kuin äänikirjat.