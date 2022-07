Britannian tiedustelu: Wagnerin palkkasotilaat vahvistavat Venäjän etulinjaa – raskaat tappiot madaltaneet uusien sotilaiden vaatimustasoa

Britannian tiedustelun mukaan Wagner Group on lähes varmasti ollut keskeisessä roolissa viimeisimmissä taisteluissa, esimerkiksi Popasnan ja Lysytshanskin valtauksissa.

Wagner on brittitiedustelun mukaan kärsinyt raskaita tappioita ja on joutunut madaltamaan uusien sotilaiden vaatimustasoja. Wagner rekrytoi nyt esimerkiksi rikoksista tuomittuja, joille on tarjolla vain hyvin rajattua koulutusta.