Britannian kulttuuriministeri jyrähtää: Suositulle The Crown -sarjalle tulisi laittaa fiktioleima

– Se on hienosti tuotettu fiktiivinen teos, joten muiden tv-tuotantojen tavoin Netflixin pitäisi tehdä asia hyvin selväksi, Dowden sanoi Mail-lehdessä sunnuntaina.

Ministerin on määrä lähestyä Netflixiä virallisella pyynnöllä, jotta sarjan alkuun saataisiin ilmoitus fiktiivisestä sisällöstä.

Sarjan viimeisin jakso keskittyy paljolti prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan yhteiseloon. Vaikka Diana esitetään sarjassa myönteisessä valossa, on Dianan veljen Charles Spencerin kerrottu myös toivoneen, että sarjan fiktiopainotus tehtäisiin katsojille selväksi.

The Crown alkoi Netflixissä vuonna 2016, ja sarja on nyt neljännellä tuotantokaudella. Netflixin mukaan sarjaa on katsottu yli 70 miljoonassa kotitaloudessa ympäri maailman.