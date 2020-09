Britannia myöntää aikovansa rikkoa kansainvälistä oikeutta "täsmällisellä ja rajatulla tavalla"

Britannian hallituksen on kerrottu kaavailevan uutta lakia, joka puuttuisi Pohjois-Irlannin järjestelyyn kuuluviin tullimuodollisuuksiin ja valtionapuun. Britannian EU-erosopimuksessa on pyritty takaamaan se, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja pysyy avonaisena.

EU:lle järjestely on tärkeä, koska se haluaa, että Pohjois-Irlannista ei tule takaporttia EU:n sisämarkkinoille.

Britannia haluaa varmistaa tavaroiden liikkumisen ilman tullimaksuja

Lewis myönsi tänään parlamentin alahuoneelle, että uusi suunnitelma rikkoo kansainvälistä oikeutta "hyvin täsmällisellä ja rajatulla tavalla". Lewisin mukaan asiasta on ennakkotapauksia.

– On olemassa selviä ennakkotapauksia Britanniassa ja muissa maissa tarpeesta arvioida kansainvälisiä sitoumuksia, kun olot muuttuvat, Lewis sanoi.

Voiko Britannian sanaan luottaa?

Talouslehti Financial Timesin mukaan Britannian hallituksen lakiosaston johtaja Jonathan Jones erosi tehtävästään erosopimuksen vesittämiseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi.

– Miten hallitus aikoo vakuuttaa tulevat kansainväliset kumppanit siitä, että ne voivat luottaa Britannian noudattavan sen allekirjoittamien sopimusten laillisia velvollisuuksia, kysyi entinen pääministeri, kansanedustaja Theresa May alahuoneen keskustelussa.

Lewis vastasi, että Britannia on pyrkinyt toteuttamaan erosopimuksen täytäntöönpanoa hyvässä hengessä yhteistyössä EU:n kanssa, mutta samalla hallituksen on toimittava niin, että yrityksillä ja ihmisillä on varmuutta tulevasta.