Brexit-sopimus tyrmättiin historiallisen murskaavasti – parlamentin meteli peitti pääministerin puheen alleen: Theresa Mayn kohtalo selviää illalla

Mayn jatko selviää tänä iltana

Keskiviikkona parlamentin alahuoneessa nähdään jälleen jännittävä äänestys, kun Mayn asema on vaakalaudalla.

Uusi hallitus, uusi sopimus vai ero joka tapauksessa?

Jos May häviää äänestyksen keskiviikkoiltana, konservatiivihallituksella on kaksi viikkoa aikaa yrittää muodostaa uusi hallitus. Jos alahuone ei hyväksy konservatiivien ehdotusta, on Britannian järjestettävä uudet vaalit nopealla aikataululla. Reutersin mukaan aikaa olisi vain 17 arkipäivää.