Mayn viimeinen brexit-pelastusyritys näyttää jo tuhoon tuomitulta – "Jos tämä olisi minusta kiinni, olisimme jo lähteneet"

May lupasi eilen kansanedustajille mahdollisuuden äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos he hyväksyvät hallituksen lakiesityksen EU-erosta.

Kansanedustajat joka puolelta poliittista kenttää ovat suhtautuneet Mayn ehdotuksiin raivokkaasti. Konservatiivien riveissä brexit-kannattajat kokevat Mayn olevan petturi, kun taas työväenpuolueen edustajat ovat sitä mieltä, ettei May ole tehnyt tarpeeksi suurta kompromissia.

Kolmasti kielletty

Britannian parlamentti on torjunut Mayn erodiilin tänä vuonna jo kolmesti.

Pääministeri korosti tiistaina, että kansaa jakavasta tilanteesta on päästävä nopeasti eteenpäin. Hän maalaili puheessaan kauhuskenaariota synkästä tulevaisuudesta, jossa politiikka on pysyvästi polarisoitunutta.

Britannian piti irtautua Euroopan unionista jo maaliskuussa. Sen sijaan lähtöpäivää on lähes kolme vuotta kestäneen prosessin aikana lykätty jo kahdesti.

May huomautti, että kaikkien kansanedustajien on nyt otettava vastuu sekä nykyisestä tilanteesta että sen ratkaisemisesta.

May on luvannut jättää virkansa pikimmiten sen jälkeen, kun hänen neuvottelemastaan sopimuksesta on äänestetty, oli tulos mikä tahansa.