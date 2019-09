Brasiliassa evankelinen entinen piispa halusi poistattaa kirjamessuilta sarjakuva-albumin mieshahmojen suudelman takia – oikeus esti sensuuriyrityksen

Ex-piispan mukaan supersankarialbumi on lapsille sopimaton, ja määräsi kyseiset sarjakuvat takavarikkoon.

"Haluamme puolustaa perhettä"

Crivella on myös entinen gospellaulaja, jonka setä Emir Macedo on suuren evankelisen Jumalan valtakunnan universaalin kirkon Iurd:n perustaja. Macedo myös muun muassa omistaa Rede Record -kanavan, joka on yksi Brasilian suurimmista.