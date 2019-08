Brasilian presidentti Bolsonaro vastustaa ulkopuolisten apua, professori kertoo nyt, miksi: "Se on meidän metsämme..."

Professorin mukaan Bolsonaro on liikkeellä uhmakkaalla linjalla. Hän on avoimesti ilmoittanut ihailevansa osittain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia. Bolsonaro on esimerkiksi ottanut mallia Trumpin uhmakkaasta käytöksestä ja perinteisen diplomatian sekä käyttäytymisetikettien rikkomisesta.



– Kuulkaas nyt eurooppalaiset, te olette tuhonneet omia metsiänne, te olette kehittyneet sitä myötä ja muuta, nyt on meidän vuoro. Se on meidän metsämme, me teemme sille mitä meitä huvittaa: soijapeltoja, karjalaitumia, kaivoksia... Me emme päästä teitä luonnonsuojelun nimissä muka auttamaan meitä ja kontrolloimaan tätä metsää. Tämä on ollut Bolsonaron linja, ja sillä hän on kieltäytynyt monesta avusta, Teivainen kertoo Huomenta Suomessa.

Sotilaat sammutustöihin

Bolsonaro on ilmoittanut lähettävänsä 40 tuhatta sotilasta sammutustöihin. Teivaisen mukaan päätöksen taustalla saattaa olla pyrkimys sotilaallisen läsnäolon lisäämiseksi Amazonin alueella.

– Bolsonaro suhtautuu hiukan epäilevästi siihen, että esimerkiksi Euroopan Unionista lähetettäisiin apua Brasiliaan ja samalla sinne tulisi kenties kaiken maailman luonnonsuojelijoita pitkin Brasiliaa, jotka pitäisivät silmänsä auki.



Teivainen kertoo, että maahan tulevat tahot saattaisivat esimerkiksi selvittää, kuka sanoi ja kenelle, että paloja pitää sytyttää.



– Tämmöistä toimintaa Bolsonaro ei kaipaa sinne, vaan hän mieluummin lähettää omat luottohenkilönsä eli sotilaat.

Ulkopuoliselle avulle lämmetään?

Bolsenaron linja avun vastaanottamiseen on hieman muuttunut, sillä Brasilia kertoi eilen hyväksyvänsä ulkomaisen avun Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja.