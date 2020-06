Bolton: Trumpilla on ongelmia naisjohtajien kanssa – "Hän on johtajuudellaan pahentanut meneillään olevia kriisejä"

John Boltonin mukaan Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla ja Britannian pääministerillä Theresa Maylla on todella erilaiset tavat tehdä politiikkaa.

Bolton kuvailee entistä pomoaan "puhujaksi", joka tykkää "puhua". Hänen mielestään Theresa May on poliitikko, joka sanoo sen, mitä hänellä on sanottavana.