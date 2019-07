Boeingin turmakonemallista vastaava johtaja jää eläkkeelle – 737 Max -koneiden lentokielto jatkuu yhä

Eric Lindblad on johtanut 737 Max -koneohjelmaa elokuusta 2018 alkaen.

Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Konetyyppi on ollut lentokiellossa maaliskuun puolivälistä saakka.

Turmien tutkinta on kesken, mutta alustavien tietojen mukaan konetyypin sakkauksenestojärjestelmä painoi molempien koneiden nokkaa rajusti alaspäin pian nousun jälkeen, eivätkä lentäjät kyenneet enää korjaamaan kurssia.

Yhtiö: Eläköityminen ei liity turmiin

Boeingin tiedottajan mukaan Lindbladin eläköitymistä on suunniteltu pitkään eikä se liity lentoturmiin, kertoo muun muassa Washington Post.

Lindbladin tilalle nousee Mark Jenks, joka on työskennellyt Boeingilla 36 vuotta. Hän on johtanut ohjelmaa, joka on pyrkinyt kehittämään yhtiölle uutta keskikokoista konetta.