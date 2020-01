BMW-merkkisiin autoihin keskittyneessä rikosaallossa uusi käänne: Poliisi teki kiinnioton yleisövihjeiden perusteella

Viime marraskuun alussa Espoossa alkoi varkausaalto, joka kohdistui pääasiassa BMW-merkkisiin autoihin. Rikosten määrä on ollut mittava ja Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan tapauksia on ollut yli 40. Tapahtumista on tiedotettu useita kertoja ja poliisi on myös pyytänyt kansalaisilta vihjeitä tapauksiin liittyen.