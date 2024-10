Bloomberg: Sauli Niinistö esittää EU:lle tiedustelukeskuksen perustamista

Suomi varautumisen esimerkkinä

Tarkoituksena on raportin pohjalta kehittää EU:n varautumista erilaisiin kriiseihin.

– Tämä on syvästi muovannut yhteiskuntaanne. Suomi on aina pitänyt puolustuskykynsä hyvänä, mutta Suomessa puolustusvalmius ei ole ainoastaan armeijan asia, vaan se on kaikkien asia, von der Leyen perusteli Niinistön valintaa tehtävään.