Hissiyhtiö Kone harkitsee tarjouksen tekemistä kilpailijastaan TK Elevatorista, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Uutistoimiston lähteiden mukaan suomalaisyhtiö on käynyt neuvotteluja neuvonantajien kanssa ja harkitsee tarjouksen tekemistä saksalaisyhtiöstä tai sen osasta.

Neuvottelut ovat niistä perillä olevien lähteiden mukaan kuitenkin alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole varmaa, aikooko Kone tehdä tarjouksen, lähteet sanoivat.

Koneen olisi Bloombergin lähteiden mukaan todennäköisesti otettava mahdolliseen kauppaan mukaan kumppani, jotta sen yhtiöiden Euroopan toimintojen päällekkäisyydet eivät riko kilpailulakeja.

Kone on ollut kiinnostunut kilpailijansa hissiliiketoiminnan ostamisesta myös aiemmin. Yhtiö yritti ostaa Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan vuonna 2020, mutta vetäytyi kilpailusta. Thyssenkrupp sai myytyä hissiliiketoimintansa eli TK Elevatorin samana vuonna sijoitusyhtiöiden konsortiolle 17,2 miljardilla eurolla.

Suomessa perustettu Kone toimii nykyään lähes 70 maassa, ja sillä on yli 60 000 työntekijää. TK Elevatorilla puolestaan on maailmanlaajuisesti yli 50 000 työntekijää.

