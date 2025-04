Blondie-rumpali Clem Burke on kuollut

Clem Burke menehtyi Blondie-yhtyeen tiedotteen mukaan syöpään.

Blondie-yhtyeestä tunnettu yhdysvaltalaisrumpali Clem Burke on kuollut 70-vuotiaana, kertoo AP. Burke menehtyi 6. huhtikuuta.

Yhtye julkaisi maanantaina 7. huhtikuuta tiedotteen, jonka mukaan Burke menehtyi syöpään.

– Clem ei ollut ainoastaan rumpali, hän oli Blondien sydämenlyönnit. Hänen lahjakkuutensa, energiansa sekä intohimonsa musiikkia kohtaan olivat vertaansa vailla ja hänen panoksensa soundiimme sekä menestykseemme on mittaamaton, bändi totesi lausunnossaan.

Blondie-yhtye on ollut aktiivisena vuodesta 1974 lähtien.

Blondien jäseniä kuvattuna vuonna 2017. Kuvassa vasemmalta oikealle Matt Katz-Bohen, Chris Stein, Clem Burke ja Debbie Harry.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Yhtyeen nettisivuilla kerrotaan, että Clem Burke alkoi soittaa rumpuja 14-vuotiaana koulunsa orkesterissa mutta sai lopulta potkut rumpalin paikalta soitettuaan liian lujaa. Hän päätyi Blondieen 1970-luvulla vastattuaan bändin julkaisemaan mainokseen, jonka mukaan he etsivät "hullulla energialla" varustettua rock-rumpalia.

Blondien muita jäseniä ovat tällä hetkellä laulaja Debbie Harry sekä kitaristit Chris Stein ja Tommy Kessler, basisti Leigh Foxx ja kosketinsoittaja Matt Katz-Bohen.

Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa One Way Or Another sekä Call Me.