Bidenin kampanjaedustaja tuomitsee Trumpin kommentit ääntenlaskennan lopettamisesta törkeiksi

Trump kertoi äsken pitämässään puheessa, että hän on omasta mielestään voittanut vaalit. Trumpin väite on kuitenkin virheellinen, sillä merkittävä määrä ääniä on edelleen laskematta, ja tuloksen selviämisessä voi kestää jopa useita päiviä. Ääntenlaskenta on kesken useissa merkittävissä vaa'ankieliosavaltioissa.