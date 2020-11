Biden johtaa nyt osavaltioissa, jotka riittäisivät hänelle täpärimmästä täpärimpään voittoon – ellei Trump jyrää läpi oikeudessa

Vaaleissa on laskettu jo keskiviikkoiltaan mennessä ennätysmäärä ääniä. Biden on jo lähes 70 miljoonan äänen potillaan ohittanut Barack Obaman ennätystuloksen vuoden 2008 vaaleissa. Myös Trump ohittaa Obaman lukeman, kun kaikki vaalien äänet on laskettu.