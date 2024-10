Biden: Hamas-johtaja Sinwarin kuolema poisti esteen Gazan aselevolta

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mielestä äärijärjestö Hamasin johtajan Yahya Sinwarin kuolema poisti keskeisen esteen Gazan aselevolta ja panttivankien vapauttamiselta.



– Tämä on hyvä päivä Israelille, Yhdysvalloille ja maailmalle, Biden sanoi lausunnossaan torstaina.



Biden kertoi myös puhuvansa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa onnitellakseen tätä, mutta myös keskustellakseen tiestä panttivankien vapauttamisen varmistamiseksi ja Gazan sodan lopettamiseksi lopullisesti.



Myös Yhdysvaltain varapresidentti ja demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris sanoi, että Sinwarin kuolema antaa mahdollisuuden Gazan sodan lopettamiselle.



– Ja sen täytyy päättyä niin, että Israel on turvassa, panttivangit vapautettu ja kärsimys Gazassa loppuu, Harris sanoi.



Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan vaati torstaina kaikkien panttivankien vapauttamista.



– Yahya Sinwar oli päävastuussa (viime vuoden) lokakuun 7. päivän terrorihyökkäyksistä ja barbaarisista teoista, Macron sanoi viestipalvelu X:ssä.



– Tänään ajattelen tunteella uhreja, joiden joukossa on 48 kansalaistamme, ja heidän läheisiään, Macron lisäsi.



Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock kuvaili Sinwaria julmaksi murhaajaksi ja terroristiksi. Myös Baerbock vaati Hamasia heti vapauttamaan panttivangit ja laskemaan aseet.