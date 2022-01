Ben Affleckin tyttärellä on selvä mielipide isänsä vihatuimmasta elokuvasta: "Kuvottavaa"

"Tapa, jolla näemme asiat, on muuttunut hieman"

– Siinä on kohtia, joista tyttäreni sanoo: "Tämä on vammaisten syrjintää ja kuvottavaa". Tapa, jolla näemme asiat, on muuttunut hieman tai joissain tapauksissa paljonkin. Ja on asioita, jotka tuntuivat toimivan silloin, mutta eivät näin jälkikäteen, Affleck selittää.