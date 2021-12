Ben Affleck yllättävän avoimena alkoholiongelmastaan: "Join pullon viskiä ja nukahdin sohvalle"

Karille ajautunut avioliitto

Lasten vuoksi vieroitukseen

Affleck toteaa haastattelussa tienneensä aina, että Garner on hyvä äiti ja toivoneensa, että Garner on ajatellut hänen olleen myös hyvä isä.

© 2017 FameFlynet, Inc - Beverly Hills, CA, U.S.A./All Over Press

– Lääke addiktioon on kärsimys. Kärsit tarpeeksi, kunnes jokin sisälläsi toteaa "minulle riittää". Olen onnekas, sillä pääsin siihen pisteeseen ennen kuin olin menettänyt kaiken, joka minulle on tärkeää. Ei urani tai rahani, vaan suhteeni lapsiini, Affleck kertoo.

Välien lämmittely Lopezin kanssa arvelutti

Affleckin kommentit on otettu vastaan negatiivisesti

– Se on kuvottavaa. Jen on ollut ainoa, joka on nostanut hänet jaloilleen kerta toisensa jälkeen kun hän (Affleck) on tehnyt kamalia asioita – ratkennut ryyppäämään tai jotain pahempaa, kummankin osapuolen hyvin tunteva sisäpiiriläinen kommentoi.