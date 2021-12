Beckhamit poseeraavat näyttävässä perhepotretissa – seuraajat huomasivat erikoisen yksityiskohdan

Näyttävässä kuvassa perhe on pukeutunut tyylikkäästi joulun teeman mukaisesti.

Jos otosta katsoo tarkemmin, niin voi huomata, miten David on kuvassa varpaillaan poikansa Romeon vierellä. Sosiaalisen median seuraajat hämmästelevät kuvaa.

Romeo, joka on myös isänsä tavoin jalkapalloilija, on silmin nähden perheen pisin jäsen. David on 175 cm pitkä