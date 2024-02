BBC: Israelin panttivankioperaatiossa tapettiin kymmeniä naisia ja lapsia – silminnäkijät kertovat yön tapahtumista

Perheenäidin kokemus

Yksi tilanteen todistaneista Rafahissa oli perheenäiti Nawara al-Najjar . Hän perheineen oli ollut Rafahissa viimeiset viisi viikkoa heidän paettuaan kotoaan Khan Younisista Palestiinan Gazan kaistalla. He olivat paenneet kotoaan Rafahiin, koska Israelin armeija oli ohjeistanut, että Rafah oli turvallinen paikka.

Tiedot tapahtumista

Gazassa toimiva riippumaton Palestinian Centre for Human Rights -organisaatio kertoo sairaalaluetteloista saamiensa tietojen perusteella, että kuolleiden joukossa oli 27 lasta ja 22 naista.

Toisen kokijan kertomus

– He pommittivat helikoptereilla ja F-16-suihkukoneilla.... Poikaani ammuttiin käteen. Naapuriamme ammuttiin päähän, hän kertoo BBC:lle.

Silminnäkijöiden joukossa lääkäri

– Sairaala on sekin telttarakennelma, joten huolia oli paljon. On selvää, että jos sairaalaan kohdistuu isku, se on tuhoisa. Meidän oli kuitenkin tehtävä päätös pelastaaksemme mahdollisimman monta potilasta.