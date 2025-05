Baselin viisufaneilta vahva tuki Erika Vikmanille – "Hän on yksi parhaista"

MTV Uutiset on törmännyt lukuisiin Erika Vikmanin ja KAJ'n faneihin Baselin kaduilla.

Mitä Baselissa vierailevat viisuturistit ajattelevat finaalin ennakkosuosikkeihin lukeutuvista Erika Vikmanista ja KAJ'sta?

Suomalainen Tuulikki Lundqvist kertoo MTV Uutisille KAJ'n olevan lähellä sydäntä monista syistä.

– Kannatan molempia, mutta koska olen ruotsalaisen kanssa naimisissa, niin tämä sattui todella lähelle sydäntä ja myöskin saunasydäntä, Tuulikki Lundqvist sanoo viitaten vieressä olevaan mieheensä Mickeen.

Micke sanoo uskovansa Erika Vikmanin voittoon.

Erika on "yksi parhaista"

Irlantilaiset Evelyn ja Caoimhe O'Shea kiittelevät Erika Vikmania tämän energisyydestä.

– Mielestäni hän on hyvin muistettava ja hän ottaa yleisön mukaansa. Erittäin hyvä kilpailija tänä vuonna, Evelyn O'Shea sanoo.

Unkarilainen Thomas Major pitää Vikmania uskomattomana.

– Mielestäni hän on yksi parhaista ja toivon heidän voittavan tänä vuonna. En tiedä koska viimeksi Suomi on voittanut, mutta mielestäni tänä vuonna he ansaitsevat voittaa, Major sanoo.