Barcelona hämmentävässä ottelussa – näin maaleja tuli kuin liukuhihnalta: "Romahtaa ihan uskomattoman nololla tavalla"

– Täytyy sanoa, että on monet kasvot tällä Villarrealillakin. Parhaimmillaan ihan häikäisevä, mutta hetkissä se voi sitten romahtaa ihan uskomattoman nololla tavalla, C Moren selostaja Tuomas Virkkunen summasi ratkaisuhetket.

Barcelona on kerännyt kolmesta ottelusta seitsemän pistettä. Se on kaksi pinnaa sarjakärki Real Madridin perässä. Villarrealilla on kolme pistettä.