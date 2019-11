Bangladeshilainen Ibrahim muutti Suomeen opiskelemaan ja omistaa nyt kuusi Kotipizzaa – tuloillaan hän on perustanut koulun kotikyläänsä: "Sydämeni sanoo, että on pakko auttaa"

Khalil on onnistunut menestymään. Vuonna 2018 hän tienasi ansiotuloina 151 827 euroa ja pääomatuloina 13 478 euroa. Mätkyjä tuli 20 974 euroa.

Khalil kertoo tulleensa Suomeen, koska Suomessa on ilmainen koulutus ja koska maa on yksi maailman turvallisimmista.

Hän viihtyy Suomessa, mutta talvi on vaikea.

– Jos talvi on pitkä, tuntuu että koko elämä on talvea.

Kotipizzaan sattumalta

Hyvät puolet voittavat

Khalilin mukaan yrittäjyydessä on haasteensa, mutta hyvät puolet vievät voiton.

– Yrittäjyys Suomessa on hieman raskaampaa kuin muissa maissa. Tässä on paljon paperityötä ja työtä viranomaisten kanssa. Työntekijäpula on Suomessa haaste.