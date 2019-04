Baltic Princess -alukseen iski vika kesken risteilyn – vain puolet aluksen sähköistä käytössä

Tallink Silja OY:n viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan kyseessä on tekninen vika, joka vaikuttaa laivan sähköjärjestelmään. Tämän vuoksi vain toinen puoli laivan sähköistä on käytössä.

– Laiva on ihan normaalisti käytössä. Ilmastointi on osittain poikki ja esimerkiksi bändi ei pysty soittamaan, koska he eivät saa soittimiinsa sähköä. Muuten matkustajilla on kaikki hyvin.