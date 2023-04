Bachelor-Anton joutui tentattavaksi treffeillä: "Lapsiluku oli vielä käymättä läpi"

Minna ja Anton viettävät treffejä appelsiini-sitruunafarmilla Bachelor Suomen yhdeksännessä jaksossa. Treffeillä he pääsevät valmistamaan hilloa sitrushedelmistä. Anton odottaa treffeiltä yhteistä laatuaikaa sekä kahdenkeskistä keskustelua Minnan kanssa rauhassa.

– Kemia on aika kiistämätön meidän välillä, että ihan sama mitä me tekisimme tai missä me olisimme niin uskon, että meillä olisi kivaa ja hauskaa yhdessä, Minna kommentoi.