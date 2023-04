Yllättävä käänne! Muuttavatko nämä treffit täysin Bachelor-Antonin suunnitelmat?

Anton vie Weran treffeille, koska hänen mielestään Wera on ansainnut nämä deitit. Treffeillä Anton ja Wera pääsevät ajamaan vesiskootterilla. Anton kertoo ajaneensa kaverinsa kanssa kolarin vesiskootterilla muutama vuosi sitten ja on valmis nyt kohtaamaan pelkonsa.

– Kyllä mulla on sellainen olo, että vesijetteilyn suhteen demonit on nyt selätetty, Anton kommentoi.

– Mun mielestä ne tekee ihmisen, kun on vähän virheitä, Wera kommentoi.

– Minulla ja Weralla on sellainen kemia, mikä on varsin ainutlaatuista. Weran kanssa on jotain sellasta, mitä haluaa vielä matkan aikana rakentaa, Anton kommentoi treffien päätteeksi.