Baarit ja yökerhot suljetaan Reykjavikissa: syynä lisääntyneet koronavirustartunnat

Ainakin neljännes Reykjavikin tartunnoista on pystytty jäljittämään eri baareihin ja yökerhoihin. Loput tartunnat on jäljitetty Reykjavikin kahteen eri yliopistoon.

340 000 asukkaan Islannissa on raportoitu koronaviruspandemian aikana yhteensä 2 230 virustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on yhteensä 10. Miljoonaa asukasta kohti Islannissa on kuollut koronavirukseen liittyen 29 ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Suomessa vastaava luku on 61. Worldometerin luvuissa on esiintynyt ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.