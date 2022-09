Azerbaidzhan kehuskeli saavuttaneensa tavoitteensa kymmeniä ihmisiä tappaneessa rajakahakassa Armenian kanssa

– Armenian joukkojen rajaprovokaatiot on ehkäisty ja kaikki tarpeelliset tavoitteet saavutettu. Vastuu jännitteistä kuuluu kokonaan Armenian poliittiselle johdolle, sanottiin presidentti Ilham Alijevin kanslian antamassa lausunnossa tiistaina.

"Azerbaidzhan haluaa käyttää hyväkseen Ukrainan sotaa"

– Sota on muuttanut voimatasapainoa alueella ja Venäjä – joka on taannut alueen rauhan – on hyvin huonossa kunnossa. Tässä tilanteessa Azerbaidzhan haluaa saada myönnytyksiä Armenialta niin pian kuin mahdollista, Hakobjan sanoi.