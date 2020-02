7 nimeä

Tuomarin puolustus: syyte kumottava



Tuomarin puolustus perustelee vaadettaan korkeimmassa oikeudessa muun muassa sillä, että tuomio on ollut varsin laaja ja että 30-vuotisen virkauran tehnyt kokenut tuomari on yrittänyt parhaansa.

– Päämieheni on viikossa pääkäsittelyn jälkeen kirjoittanut yli 150-sivuisen tuomion ja lukenut sitä uudelleen ja uudelleen tarkistaakseen muun muassa sitä, että salaukset on oikein tehty. On kovin inhimillistä, joskin äärimmäisen valitettavaa, että päämieheni on tehnyt virheen eikä havainnut kaikkia salausmerkintöjen puuttumisia. Inhimillinen virhe ja teko, joka on tapahtunut pikemmin tapaturmasta kuin tuottamuksesta, ei ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa, kirjoittaa tuomarin asianajaja valituksessa.