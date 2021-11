Automaailma sähköistyy vauhdilla: Tällaisia laitteita ovat täyssähköpedot EQA ja EQC

Otimme tuntumaa kahteen Mercedes-Benzin sähköautomalliin: EQA- ja EQC-malleihin.

Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa viittä täyssähköautomallia. Edullisin versio on EQA ja hinnakkain EQS-malli. EQC-malli jää välimaastoon.

Valmistaja on aikeissa kertoa uusista sähköautomalleista syksyllä. Lisäksi Mercedes-Benz on sanonut, että jokainen sen automalleista on saatavilla sekä lataushybridinä että täyssähköversiona vuoteen 2025 mennessä.

– Münchenin autonäyttelyssä esiteltiin viisi uutta Mercedes-EQ ja Mercedes-AMG -täyssähköautoa, jotka kaikki tulevat Suomen markkinoille seuraavan 12 kuukauden aikana. Ensi vuonna meillä on siis markkinoiden kattavin ladattavien hybridien ja täyssähköautojen mallisto tarjolla, toteaa Mercedes-Benzin lehdistöpäällikkö Pekka Koski.

Sähköistä menoa!

EQA ja EQC -mallit edustavat Mersun uutta täyssähköisyyteen keskittyvää EQ-mallistoa. Itse asiassa EQC on ensimmäinen EQ-malliston auto, ja puolestaan EQA on myöhemmin esitelty malli.

Testissä mukana olleen EQA 250 -mallin autoveroton hinta on 48 700 euroa. EQC 400 4Matic business -version autoveroton hinta on 74 450 euroa.

Pienempi EQA on näppärän kokoinen viisiovinen auto – ei liian pieni, mutta ei liian jytkäle. Puolestaan EQC on isompaa mallia, sillä EQC on luokiteltu crossover SUV-autoksi.

EQA pohjautuu GLA-sarjaan ja EQC GLC-sarjaan.

EQA on pituudeltaan 4,46 metriä, korkeudeltaan 1,6 metriä ja leveydeltään 1,8 metriä. Etupenkillä korkeus penkistä kattoon on 1,037 metriä ja takapenkillä 95 cm. Tavaratilat minimissään on 340 litraa.

Puolestaan EQC on pituudeltaan 4,7 metriä, korkeudeltaan 1,6 metriä ja leveydeltään 1,8 metriä. Tavaratila on minimissään 532 litraa.

Konkreettisesti autojen koko eroa voidaan havainnollistaa auton matkustajien matkustusmukavuuden kautta. Etupenkillisille kummankaan auton ero istuintilassa ei tunnu suurelta. Puolestaan takapenkillä EQA:n tilat saattavat joidenkin mielestä olla hieman ahtaat ja matalat. EQC:n takapenkit ovat tilavammat ja korkeutta on enemmän.

Latausnopeuksissa eroja: EQA:lle kiitosta, EQC:lle risuja

Täyssähköautoa hankkivan on kiinnitettävä huomiota kantamaan, akun latausnopeuteen sekä konkreettisesti omaan tarpeeseen siitä, kuinka pitkiä matkoja omassa arjessa tarvitsee ajaa.

EQA:n ja EQC:n selkeä ero on latausnopeus.

EQA:n latauskapasiteetti on AC-laturilla 11 kW ja DC-laturilla 100 kW.

Valmistajan ilmoittama latausaika AC-laturilla on 10 prosentista sataan 5 tuntia 45 minuuttia. Puolestaan DC-laturilla latausaika 10 prosentista 80 prosenttiin on 30 minuuttia, lataustehon ollessa 100 kW.

100 KW:n latausasemia ei kuitenkaan ole aivan joka paikassa, joten usein autoa joutuu lataamaan esimerkiksi 50 kW-virralla vaikkapa huoltoaseman pikalatauksessa.

Tällöin EQA erottuu edukseen nopeammalla latauksella. Sama huomataan, jos autoa lataa AC-laturilla. Mercedes-Benz on kuitenkin muuttanut latausta EQC:n osalta, ja nyt tilattavissa uusissa EQC:n malleissa AC-laturin teho on sama 11 kW kuin EQA:n, eli latausnopeus on sama. Testissä olleessa autossa oli vielä 7,4 kW:n sisäinen laturi.

Myös kantamassa on hieman eroa.

EQA:n luvattu toimintamatka sähköllä on WLTP:n mukaan 424 kilometriä.

EQC:n luvattu toimintamatka sähköllä on varusteista riippuen 374–417 kilometriä WLTP:n mukaan.

Kantamaa voidaan havainnollistaa testin tuloksilla. Täyden latauksen jälkeen auto arvioi toimintasäteen kilometreinä aiemman ajotavan perusteella.

EQA arvioi kilometrit testissä 100 prosentin akkuvarauksella 376 kilometriä. EQC:n osalta arvioidut ajokilometrit 100 prosentin akkuvarauksella 359 kilometriä. Luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, sillä autot huomioivat toimintamatkalaskelmassa laajasti aikaisemman ajohistorian sekä suoraan vallitsevan lämpötilan – omalla ajotyylillä on siis vaikutuksia kantamaan. Tässä tapauksessa testissä oli mukana runsaasti moottoritieajoa sekä kiihdytyksiä.

Näppärä moottorijarrutus

Kiitosta testissä kerää Mersun täyssähköautojen moottorijarrutus, joka on säädettävä.

EQA:lla ja EQC:llä ajettaessa jarrupolkimen voi oikeastaan unohtaa – paitsi äkillisissä tilanteissa. Mersun täyssähköautoissa rekuperaatio – eli energian talteenotto – tapahtuu säädettävällä tavalla. Kuljettajalle rekuperaatio näyttäytyy moottorijarrutuksena, jonka voimakkuutta voi säätää ohjauspyörän alla sijaitsevien siivekkeiden avulla.

Kuljettaja voi valita viidestä vaihtoehdosta sopivimman, ja voimakkuutta voi säätää ajon aikana. Käytännössä kuljettaja voi valita rullauksen ja hyvin vähäisen rekuperaatiotason ja vahvimman rekuperaation väliltä, ja tämä valinta tuntuu kun jalkaa ottaa pois kaasupolkimelta.

Eri valmistajilla on olemassa erilaisia keinoja retuperaatioon sekä moottorijarrutukseen. Koeajojen perusteella ohjauspyörän alla olevat siivekkeet tuntuivat luonnolliselta osalta ajoa ja niitä oli helppo säätää eri tilanteissa – kuten käännöksissä tai liikennevalojen vaihtumisen ennakoinnissa.

Hieno ajokokemus

Testissä mukana olleet autot tarjoavat mukavan ajokokemuksen sähköiseen maailmaan. Toki kyseessä on premium-automerkki, joten myös hinta on sen mukainen.

Erityisen vaikuttavaa autossa ovat äänentoisto, tunnelmavalaistus sekä autoon integroitu ajotietokone, joka huomioi myös sähköauton tarpeet – tietoa sähköauton kulutuksesta ja lähimmistä latauspisteistä.

Sähköinen kiihdytys myös hurmaa. Talla pohjaan ja autot kiihtyvät kuin unelma. EQA kiihtyy hyvin, mutta EQC vielä hurjemmin.

Mercedes-Benz julkistanee syksyllä uusia täyssähköisiä autoja. Kenties myös A- ja C -luokan sähköautoihin saadaan vielä hieman lisää kantamaa. Myös EQC:n kaltaisiin latausviiveisiin olisi syytä saada ratkaisuja. EQA olkoon mallina tästä "isoveljelleen".

Katso video! Tällainen on täyssähköinen Mercedes-Benz EQC 400 -malli

4:16

Tekniset tiedot:

EQA 250

Kulutus kWh/100 km (WLTP yhdistetty): 17,9

140 kW teho

375 Nm vääntö

160 km/h huippunopeus

Auto kiihtyy nollasta sataan 8,9 sekunnissa

Korkeajännitelitiumioniakku, käytettävissä oleva kapasiteetti 66,5 kWh

EQC 400