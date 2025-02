Atte Kilpinen pohtii balettitanssijoiden alhaista eläkeikää: "Se on menetys"

Balettitanssija Atte Kilpinen jää eläkkeelle tavallista aikaisemmin.

Iholla-sarjan neljännessä jaksossa Kansallisbaletin 1. solistitanssija Atte Kilpinen, 29, surkuttelee, kun hänen kollegansa Antti Keinänen jää kesäloman alettua myös eläkkeelle.

– Surullisinta tässä ammatissa on se, kun kaverit jäävät eläkkeelle. Eläkeikämme on niin nuori: hän Keinänen) jää 44-vuotiaana. Minulla nousee vuodella, eli jään 45-vuotiaana eläkkeelle. Se on menetys, kun vietät työkavereiden kanssa 24/7. He ovat osa perhettä, Kilpinen pohtii jaksossa.

Keinänen on tehnyt balettia 24 vuotta.

– Baletti tuntuu välillä todella hirveältä, mutta parhaimmillaan todella hyvältä. Siihen on sellainen viha-rakkaussuhde, Keinänen kertoo jaksossa.

Katso videolta, miten Atte Kilpinen ylistää kollegaansa Antti Keinästä.

