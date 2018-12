Asuntomurtojen määrässä selvä piikki – ulkomaalaiset järjestäytyneet rikollisryhmät tulevat Suomeen tekemään rikoksia

Ulkomaalaisten tekijöiden osuus on kasvanut selvästi. Kaksi vuotta sitten noin 20 prosenttia selvitetyistä asuntomurroista oli ulkomaalaisten tekemiä. Tänä vuonna heidän osuutensa on jo 40 prosenttia.

– Asuntomurtoja tekevät ulkomaalaiset kuuluvat järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, joilla on rakenteet ja roolit suunniteltuja. He tulevat tänne rikoksentekotarkoituksessa, poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta kertoo.

– Suomessa ovat ihmiset, jotka valmistelevat rikokset ja katsovat paikat etukäteen. Sitten on tekijät, jotka murtautuvat, ja henkilöt, jotka ottavat anastetun omaisuuden haltuun ja kuljettavat sen mahdollisesti pois maasta. Sitä sitten realisoidaan pitkin Eurooppaa ja sen ulkopuolellakin, Aho kertoo.

Viisumivapaus synkensi lukuja

Pääkaupunkiseudulla on tänä vuonna otettu kiinni jo kahdeksan asuntomurtoihin syyllistynyttä ulkomaalaisryhmää. Näistä ryhmistä neljä on georgialaisia ja kaksi albanialaisia.

Ulkomaalaisista romanialaiset ovat jo pitkään tehneet paljon asuntomurtoja Suomessa, mutta tänä vuonna erityisesti georgialaisten ja albanialaisten osuus on lähtenyt jyrkkään kasvuun.

Yhtenä merkittävänä syynä on georgialaisten maaliskuussa 2017 saama viisumivapaus EU-alueella. EU:n viisumisopimuksen mukaan georgialaiset voivat oleskella EU:n alueella ilman viisumia yhtäjaksoisesti enintään 90 päivää.

Suojaisista paikoista sisään

Asuntomurtoja tapahtuu niin omakoti- kuin rivitaloissa sekä kerrostaloissa. Murtoja tehdään eniten suojaisissa paikoissa, joihin on helppo mennä. Usein tekijät menevät sisään asuntoihin sisäpihojen kautta.

– Aika usein valmisteluun liittyy se, että ihan kylmänrauhallisesti rikoksentekijät pyrkivät varmistamaan sen, että asunto on tyhjä. He soittavat vaikka ovikelloa ja jos ovi avataan, he saattavat kysellä outoja asioita, kuten jonkun paikan sijaintia tai onko nähty kadonnutta koiraa.