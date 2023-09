Asuntolainojen koroissa pienet erot – tämä viitekorko on edullisin juuri nyt

Korkojen nopea nousu näkyy suoraan asuntolainamarkkinoilla. Tänä vuonna lainoja on nostettu jopa 40 prosenttia tavanomaista vähemmän. Myös 12 kuukauden euriborin suosio on tippunut.

– Tällä hetkellä jakauma on karkeasti se, että noin puolet [uusista asuntolainoista] menee tähän lyhyempään päähän, kolmen ja kuuden kuukauden euriboriin sekä prime-korkoon. Ja noin puolet ottaa 12 kuukauden euriborin, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pajala Nordea Kiinnitysluottopankista.

Primet pankkien omia korkoja

– Pitää paikkansa, että tällä hetkellä prime on alin korko, mutta se on myöskin liikkeissään vähän jäykempi kuin markkinakorot. Eli ylämäessä ja vastaavasti alamäessä muutos on hitaampi, Pajala sanoo.