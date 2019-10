Asunto pomon piikkiin, veroprosentti 0 ja päälle pitkät lomat: Turkulaiset Annu ja Mila totesivat, että sairaanhoitajan on kannattavampaa työskennellä Saudi-Arabiassa kuin Suomessa – "Meillä on hyvä maine täällä"

– Alusta asti oli selvää, että johonkin on Suomesta päästävä, Mila muistelee nyt asunnossaan Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa.

Saudi-Arabiaan kaksikko päätyi kansainvälisen rekrytointifirman mainoksen perusteella. Maa kiinnosti myös siksi, että se on tarpeeksi kaukana ja kulttuuriltaan erilainen maa kuin Suomi.

Siskokset eivät myöskään tunteneet muita, jotka olisivat muuttaneet Saudi-Arabiaan töiden perässä. Sittemmin vastaan on tullut useampia.

– Yllättävän paljon täälläkin on tullut vastaan suomalaisia. Ja yllättävän paljon turkulaisia, Annu toteaa.

VIP-hoitajia



Sairaalan työyhteisö on Nummistojen mukaan erittäin monikulttuurinen, ja valtaosa henkilökunnasta on muualta kuin Saudi-Arabiasta. Arabian kielen taitoa ei työssä vaadita. Kommunikointi tapahtuu englanniksi.

– Henkilökunnan käyttämät kirjausohjelmat ovat englanniksi ja täällä kaikki kirjataan ainoastaan englanniksi. Se on yksi iso asia, mikä eroaa Suomesta, Annu sanoo.

Nummistot työskentelevät sairaalan niin sanotulla VIP-osastolla. Potilaina on arvokkaina pidettyjä henkilöitä, kuten armeijan kenraaleita tai kuningasperheen jäseniä.

Sairaalassa suhtautuminen suomalaisiin sairaanhoitajiin on ollut siskosten mukaan positiivista. Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen tasoa arvostetaan.

– Suomalaisiin hoitajiin luotetaan paljon. Meillä on hyvä maine täällä, Mila kertoo.

Hyvät edut



Saudi-Arabiassa hoitajat tekevät 12-tuntisia työpäiviä, ja työtä tehdään joko päivä- tai yövuorossa. Työskentely on taloudellisesti erittäin kannattavaa.

Myös lomat ovat Saudi-Arabiassa pidempiä kuin Suomessa. Nummistojen mukaan he saavat nauttia 61 lomapäivästä vuodessa.

Nummistot eivät kuitenkaan halua paljastaa, paljonko he saavat palkkaa.

– Minulla on palkan suhteen vaitiolovelvollisuus, Annu vastaa.

Kääntöpuolia ja kulttuurishokki



Erikoisuuksiakin Lähi-Idässä työskentelyyn liittyen on.

Nummistot oleskelevat maassa työviisumilla. Mikäli heidän työsuhteensa päättyy, heidän on poistuttava maasta tietyn ajan kuluessa.

Myös muutto länsimaisesta vapaasta demokratiasta islamilaiseen valtioon on ollut suuri muutos.

– Jos tulee Suomen kaltaisesta verrattain liberaalista maasta Lähi-itään, niin suosittelen ottamaan asioista selvää. Kun asioista oli otettu selvää, tiesi mihin on tulossa, Mila sanoo.

Suomessa maasta sai yksipuolisen kuvan

Elämä Saudi-Arabiassa on osoittanut Nummistoille, että Suomessa saatu kuva Saudi-Arabiasta on ollut pääasiassa negatiivinen ja varsin yksipuolinen.

Työssään Nummistot ovat kertomansa mukaan nähneet, että Saudi-Arabiassa ihmiset ovat paljon perhekeskeisempiä kuin Suomessa. Jos ihminen joutuu sairaalaan, hänellä on sairaalassa usein seuranaan perheenjäsen ympäri vuorokauden.

Suomessa ei vastaavanlaista kulttuuria ole senkään vuoksi, että valtaosassa suomalaisia hoitoyksiköitä on määrätyt vierailuajat.

Nummistojen kokemuksen mukaan myös esimerkiksi vanhustenhoito Suomessa on huomattavasti laitoskeskeisempää kuin Saudi-Arabiassa.

"Ärsyttää, että naisista tehdään tahdottomia uhreja"



Naisten asema Saudi-Arabiassa on erittäin heikko. Vaikka viime vuosina on tehty runsaasti uudistuksia naisten oikeuksien parantamiseksi, vielä on pitkä matka tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.