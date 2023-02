Asiantuntijoilta Suomea koskevia varoittavia sanoja: "Putinin vallanhimo ei lopu Ukrainaan"

Hill ja Stent kirjoittavat Foreign Affairs -lehdessä , että sota on pelkkää Ukrainaa isompi asia. He toteavat, että Neuvostoliiton hyökkäyksen vuonna 1939 kokeneelle Suomelle sota Ukrainassa vaikuttaa historian toistumiselta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin vallanhimo ei lopu Ukrainaan, he katsovat.

Hill ja Stent eivät mainitse kirjoituksessaan sitä, että Baltian maat ja Puola ovat puolustusliitto Naton jäseniä ja Suomi on loppumetreillään Nato-jäsenyysprosessissaan. He toteavat kuitenkin, että Euroopan ja Naton resilienssiä on vahvistettava Putinin rajoittamiseksi.