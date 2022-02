Asiantuntijat kertovat, miksi 15-vuotias luistelutähti saa kilpailla, vaikka jäi kiinni dopingista.

Valijeva on voittanut jo joukkuekilpailun kultaa, ja hän on yksi voittajasuosikeista tiistaina alkavassa yksilöluistelussa.

Wada vastustaa

Ikä ratkaisevana tekijänä

Valijeva on vasta 15-vuotias, mikä on tässä tapauksessa hyvin ratkaiseva tekijä. Alle 16-vuotiaita koskevat nimittäin eri säännöt rangaistusten suhteen kuin aikuisia.

– Ikä on ratkaiseva kysymys. 16-vuotias urheilija on niin sanottu suojattu urheilija, eli rangaistusasteikko on lievempi. Asteikko lähtee varoituksesta ja maksimirangaistus on kahden vuoden kilpailukielto, Rauste kertoo.