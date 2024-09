Asiantuntija tyrmää hakkeroinnin – hakulaiteräjähdys valmisteltu toimitusketjun kautta

Isku on Kankaalan mukaan vaatinut resursseja ja pitkäaikaista suunnittelua. Joku on ensin suunnitellut ja testannut, että tällä tavalla tehty isku toimii ja aiheuttaa vahinkoa. Kun räjähteet on asennettu laitteisiin, on vielä odotettu niiden toimittamista kohdemaahan ja mietitty, milloin itse räjähdykset toteutetaan.