Asiantuntija tylytti Norjan maastohiihtäjiä – "Heikoin joukkue, jonka muistan"

Therese Johaug on juhlinut kahta olympiakultaa, mutta muun joukkueen panos on jäänyt vaisuksi. Lauantaina luvassa on naisten viesti, jossa Norja juhli MM-kultaa viime kaudella Oberstdorfissa. Nyt Norja ei ole Blomqvistin mielestä suosikki.