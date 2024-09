Asiantuntija kertoo, miksi Euroopan kammotulvat eivät voisi toteutua Suomessa – nämä ovat pahimmat tulvariskialueet

– Ei tarkoita, että sadan vuoden välein toistuisi, vaan että prosentti kullekin vuodelle on todennäköisyys, että tämmöistä tapahtuisi, Myllyniemi selventää.

Kerran tuhannessa vuodessa, uskottiin kammotulvista 1997 – Euroopan uusi myrsky on jo tuhoisampi, Tonava vaarassa nousta metreillä

Suomen tulvahallintamenetelmät kunnossa

2000-luvun alun tuhotulvat oli lähtölaukaus EU:n turvadirektiiville

– Hallinnoidusti jokaisessa jäsenmaassa aletaan selvittää, missä pahimmat tulvariskialueet ovat, ja mitä niille voidaan tehdä. Nyt esimerkiksi Prahassa on huomattavasti erilaisiin penkereihin ja suojaussysteemeihin laitettu rahaa. Monin paikoin on nähty myös väliaikaisia tulvaseiniä kaupungeissa, eli näihin on varauduttu.