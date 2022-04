Tulvien painopiste on muuttamassa maalta kaupunkeihin – "Suurimmat sateet voivat voimistua 20 prosentilla"

– Arvioidaan, että suurimmat sateet voimistuvat 20 prosentilla. Vaikutuksia ei ole kovin tarkkaan arvioitu, mutta on selvää, että hulevesitulvien riski kasvaa, sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemi.

Lumipeitteen ohentuminen vähentää tulvia myös Itä- ja Keski-Suomessa. Sen sijaan Lapissa vaikutus on monitahoisempi.

– Lapissa on sen verran kylmää, että ilmaston lämpeneminen ei tule vähentämään lunta sieltä lähivuosikymmeninä, vaan sateisuus lisää lumen määrää. Alkuvuosikymmeninä tulvat ovat näin kasvamaan päin, mutta sitten kun lämpeneminen voimistuu, kevättulvien merkitys pienenee, Myllyniemi arvioi.

Hulevesiongelmaan on olemassa erilaisia ratkaisuja

Tulvavahinkojen torjunnassa vallien rakentaminen on yksi tapa, mutta varsinkin hulevesitulviin pyritään Myllyniemen mukaan vaikuttamalla valuma-alueisiin eli pidättämään vettä.

Hän kertoo, että hulevesiongelmaan on olemassa erilaisia teknisiä ja luonnonmukaisia ratkaisuja. On hulevesipainanteita ja -altaita.

Hän kertoo, että kaavoituksessa pitää olla nykyisin suunniteltuna, miten hulevettä pidätellään. Tulvariskialueita on kartoitettu eikä tulva-alueille saa rakentaa.

– Tieto on lisääntynyt ja maankäyttö muuttunut.

Euroopan unionilla on tulvadirektiivi, jota Suomessa sovelletaan. Direktiivissä on ohjeistus, miten tulvariskialueet tunnistetaan. Kartoitetuille tulvariskialueille on suunniteltu erilaisia toimenpiteitä.