Asian ytimessä tänään: Onko hallitus tietoisesti jatkamassa luontokatoa?

WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen on kuulunut ympäristöministeriön kokoamaan työryhmään strategian valmistelussa. Hänen mukaansa hallitus on tekemässä tietoista valintaa antaa luontokadon jatkua Suomessa. Hän kertoo illan Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa muun muassa näkemyksensä siitä, minkälaisia muutoksia työryhmässä on tapahtunut uuden hallituksen myötä ja kuka viime kädessä on vastuussa strategian vesittämisestä.