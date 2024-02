Ashlee Simpson kieltäytyi isänsä pyynnöstä käyttää siveyssormusta 12-vuotiaana

Ashleen sisko Jessica on käyttänyt kyseistä sormusta ja pitänyt kiinni lupauksestaan olla harrastamatta seksiä ennen avioliittoa. Jessica kertoi vuonna 2000 Peoplelle , että neitsyys oli hänelle jotakin, minkä suhteen hän pysyi vahvana.

Ashleella on nykyisin kolme lasta, joista 15-vuotiaan Bronxin isä on Ashleen ex-mies Pete Wentz ja 8-vuotiaan Jaggerin sekä 3-vuotiaan Ziggyn isä on hänen nykyinen puolisonsa Evan Ross. Ashlee ja Evan menivät naimisiin vuonna 2014.