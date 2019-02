Aselakien tiukentaminen jää, kun koulut valvovat oppilaitaan somessa ja laukausten äänet havaitaan äänitunnistimilla

Viimeisen 12 kuukauden aikana 1 200 yhdysvaltalaista lasta on ammuttu kuoliaaksi. Samalla 900–1 000 alaikäistä on tehnyt aseella itsemurhan. Merkittäviä lainsäädäntötoimia aseiden saatavuuden rajoittamiseksi ei Yhdysvaltojen liittovaltion tasolla ole kuitenkaan tehty.

Sen sijaan koulujen turvallisuudessa on keskitytty valvontaan. Joihinkin kouluihin on hankittu satojentuhansien eurojen arvosta armeijatason laitteita. Esimerkiksi New Mexicon alakouluihin on hankittu äänitunnistimia, jotka havaitsevat aseiden laukaukset. Jos järjestelmä havaitsee laukauksia, se hälyttää paikalle poliisin, ohjaa valvontakamerat kuvaamaan ampujaa ja lukitsee ovet ampujan kulun estämiseksi.