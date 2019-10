Aseistautuneet mielenosoittajat riehuvat väkivaltaisina Hongkongin kaduilla – Mediat: Poliisi on käyttänyt aseita, yhtä mielenosoittajaa osunut rintaan

Mielenosoittajien tavoitteena on viedä huomiota Manner-Kiinan mahtipontisilta maan 70-vuotispäivän juhlallisuuksilta. Aktivistit kutsuvat päivää "surun päiväksi".

Poliisi turvautunut voimankäyttöön

Joissakin mielenosoituksissa poliisi on käyttänyt kumiluoteja ja kyynelkaasua. Yhdellä alueella naamioituneet mielenosoittajat mukiloivat poliiseja sateenvarjoilla ja muilla esineillä sen jälkeen kun useita ihmisiä oli pidätetty. Poliisi vetäytyi läheiseen kaupungintaloon suojaan.

"Meidän on jatkettava taisteluamme"



Suurin mielenosoitusjoukko yritti edetä Kiinan keskushallintoa edustavaan rakennukseen, joka on aiemminkin ollut mielenosoittajien kohteena. Poliisi kuitenkin esti joukkion kulun.

– Kolme kuukautta ja meidän viisi vaatimustamme on vielä täyttämättä. Meidän on jatkettava taisteluamme, sanoi V niin kuin verikosto -elokuvasta tuttuun naamioon pukeutunut mielenosoittaja uutistoimisto AFP:lle.

Myös poliisi on vahvasti läsnä Hongkongin kaduilla tänään. Hongkongin aluehallinnon johto puolestaan piti juhlapäivän aamuna lipunnostoseremonian eristetyllä alueella.

Viranomaiset ovat tehneet henkilötarkastuksia kaupungilla ja julkisessa liikenteessä, ja lisäksi yli kymmenen metroasemaa on suljettu.

Mediat: Hongkongin poliisi on käyttänyt aseita, yhtä mielenosoittajaa osunut rintaan

Hongkongin mielenosoituksia hajottamaan pyrkivä poliisi on käyttänyt ensimmäistä kertaa tuliaseita mielenosoittajia vastaan, kertovat mediat. South China Morning Postin mukaan poliisilähde on kertonut, että ainakin kahdella eri alueella on ammuttu varoituslaukauksia.