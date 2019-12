Hongkongissa joulunajan levottomuudet jatkuneet jo kolmatta päivää – hallintojohtaja: "Mielenosoitukset pilasivat joulun"

Joulun alla demokratia-aktivistit olivat kehottaneet netissä ihmisiä pitämään mielenosoituksia nimenomaan ostosalueilla. Tarkoituksena on ollut aiheuttaa häiriöitä joulukauppaan.

Väkivaltaisuudet lisääntyivät jouluaattona

Viime viikkoina väkivaltaisuudet ovat vähentyneet aiemmasta ja Hongkongissa on ollut suhteellisen rauhallista. Mellakointi väheni sen jälkeen, kun demokratiamyönteiset ehdokkaat saivat paikkavyöryn Hongkongin aluevaaleissa marraskuun lopulla. Demokratialiike oli vaalien alla erikseen kehottanut hongkongilaisia malttiin ja toivoi, ettei vaaleja häiritä protesteilla.

Mielenosoittajille ei ole jätetty muuta vaihtoehtoa

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista. Poliiseja on vaadittu myös vastuuseen voimankäytöstään ja mielenosoittajat ovat vaatineet, että poliisin toiminnasta aloitettaisiin riippumaton tutkinta. Yli 6 000 pidätetylle on vaadittu armahdusta.

Lisäksi Hongkongin hallintojohtajan valintamenettely on ollut yksi erityishallintoalueen poliittisista kiistakapuloista. Demokratiamieliset ovat toivoneet erityishallintoalueelle vapaata ehdokasasettelua ja yleistä äänioikeutta. Nykyinen hallintojohtaja Lam on hyvin Kiina-myönteinen ja Manner-Kiina on toistuvasti ilmaissut tukensa Lamille.